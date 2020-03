Bleibt zu Hause: Pilot flog Botschaft in Himmel

Flug dauerte 24 Minuten

Der Hobbyflieger startete mit seiner Diamond DA40 Diamond Star um 13.26 Uhr in Wiener Neustadt und landete laut den Aufzeichnungen 24 Minuten später unweit des Startplatzes. Als Zieldestination gibt die Website dabei fälschlicherweise Graz an. Die Aktion wurde just an dem Tag durchgeführt, an dem AUA und Laudamotion wegen der Corona-Krise den Flugbetrieb einstellen mussten.