Fragen und Antworten zu den Besuchsverboten

Die Nachricht schlägt am Mittwoch eine wie eine Bombe - bevor nur wenige Stunden später mit dem ersten Corona-Todesfall in Wien klar wird, wie wichtig sie ist. In Tirol - und zunehmend auch in anderen Bundesländern - herrscht Besuchsverbot in Spitälern. Das gilt seit Donnerstag auch in Tirols Wohn- und Pflegeheimen.