Neuer Chip erkennt Objekte, ohne Fotos zu machen

Chip lernt durch Bildprojektionen

Gelernt wird an auf den Sensor projizierten Bildern. „Im Lernprozess werden die Empfindlichkeiten immer wieder angepasst, bis der Chip den Output liefert, den wir uns erhoffen. Das können etwa die Buchstaben ‘n‘, ‘v‘ und ‘z‘ sein, wie wir in der Arbeit zeigen, oder auch jedes beliebige andere Bild“, erklärte Müller. Der Chip könne aber etwa auch auf Fußbälle oder Sonnenuntergänge trainiert werden. Das Üben könnte zukünftig auch am Computer stattfinden und die gewichteten Lichtempfindlichkeiten dann auf den Chip geladen werden, so der Forscher.