GTA: Alfa Romeo bringt die supersportliche Giulia

Die drei Buchstaben GTA stehen für den italienischen Begriff „Gran Turismo Alleggerita“ und bezeichnen einen schnellen Reisewagen (Gran Turismo) in Leichtbauweise (Alleggerita). Alfa Romeo verwendete dieses Kürzel erstmals bei der Giulia Sprint GTA, dem Homologationsmodell, das 1965 auf dem Autosalon in Amsterdam präsentiert wurde. In verschiedenen Rennversionen wurde die Giulia Sprint GTA zu einem der erfolgreichsten Tourenwagen der späten 1960er- und frühen 1970er-Jahre und damit sprichwörtlich zum „Alltagsauto, das Rennen gewinnt“. Von diesem Ruf zehrt Alfa Romeo noch heute.