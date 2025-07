„Am Limit spielen!“ Vorfreude auf Kracher-Duelle

Mitfavorit Frankreich spielt bisher groß auf. Am Sonntag feierten „Les Bleues“ gegen die Niederlande nach 1:2-Rückstand noch einen furiosen 5:2-Sieg und holten sich den Sieg in der Gruppe D. Stürmerin Delphine Cascarino von San Diego Wave ragte mit zwei Treffern heraus. „In der Halbzeitpause habe ich ihr gesagt, dass sie mehr und es besser machen kann. Das gilt aber für die ganze Mannschaft“, meinte Trainer Laurent Bonadei. Schon in den ersten beiden Partien hatten die Französinnen gegen England (2:1) und Wales (4:1) mit ihrem Tempo und ihrer Klasse in der Offensive überzeugt. Deutschland verspielte in Gruppe C Platz eins durch ein 1:4 gegen Schweden.