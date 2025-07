Tiroler Bauunternehmen in die Pleite geschlittert

Bittere Nachrichten für die Angestellten eines Tiroler Bauunternehmens zu Beginn der neuen Woche. Wie der Kreditschutzverband von 1870 am Montag mitteilte, wurde über das Vermögen der Firma „Bau + Stahl GmbH“ mit Sitz in Kirchbichl ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet.