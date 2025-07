Kehrtwende im Ringen um Zukunft von Arnautovic?

Ein Wunschspieler des Hauptstadt-Klubs

Als Ersatz für Nummer-1-Stürmer Cherif Ndiaye (37 Tore für Roter Stern in 81 Pflichtspielen) sei der ÖFB-Stürmer so oder so nicht denkbar, „er ist nicht der Spielertyp, der Sherif ersetzen kann“.