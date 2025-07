Pensionist (76) als Drogendealer auf Sexpartys

Lieb lächelt der alte Mann in die Kamera, als er von einer Justizwachebeamtin in den Verhandlungssaal im Wiener Landl gebracht wird. Dort landete er wegen seines wohl unüblichen Hobby, das er in der Pension pflegt: Der 76-Jährige veranstaltete Sexpartys bei sich zu Hause – stimulierende Drogen inklusive.