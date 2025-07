Alcaraz-Sinner-Rivalität ist „für die Ewigkeit“!

Treiben sich gegenseitig an

Beide Kontrahenten beteuerten nach dem Finale beim Rasen-Klassiker, dass der Gedanke an den jeweils anderen sie auch im Training zu Höchstleistungen antreibe. „Es motiviert, dass es jemanden gibt, der jung ist, der praktisch alles gewinnt“, sagte Sinner über Alcaraz. „Du musst bereit sein, wenn du mithalten willst.“ Am Sonntag war er es.