Frau in S-Bahn sexuell belästigt: Weitere Opfer?

Die Szenen spielten sich am Sonntagnachmittag in der S-Bahn mit der Zugnummer 5126 mit Abfahrt 14.29 Uhr am Innsbrucker Hauptbahnhof in Richtung Telfs ab. Auf Höhe Hatting habe der unbekannte Mann eine Frau sexuell belästigt. „Das Opfer wehrte sich, woraufhin der unbekannte Mann sein Verhalten einstellte“, heißt es vonseiten der Ermittler.