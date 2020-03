Junge Garde greift jetzt Uralt-Rekorde an

Ortlieb ist wie die YOG-Siegerin Amanda Salzgeber, die Junioren-WM-Starterinnen Magdalena Egger und Michelle Niederwieser oder die bereits im Weltcup etablierte Katharina Liensberger Teil einer jungen VSV-Garde, die am besten Weg ist an die höchsterfolgreichen Zeiten von Anita Wacher und Steffi Schuster anzuknüpfen. Liensberger ist es auch, die am 14. März in Åre (Swe) mit einem Slalom-Sieg die allerlängste Durststrecke beenden kann. Es wäre der erste Triumph nach unfassbaren 11.793 Tagen - seit Anita Wachters Erfolg in Courmayeur (Ita) am 30. November 1987.