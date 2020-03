Tiertransporte werfen auch im Landtag Fragen auf

Kälbermast in Oberösterreich nicht durchführbar?

Praktisch die gleichen Fragen haben die Grünen schon im April 2019 im Landtag an Hiegelsberger gestellt, der (laut Protokoll, Seite 17ff) unter anderem antwortete: „Die Frage war, was sind die agrarpolitischen Maßnahmen? Es geht hier vielmehr um die Fairness auf den Märkten. Derzeit stellt sich die Situation so dar, dass Kälbermast in Oberösterreich fast nicht durchführbar ist.“ Man darf gespannt sein, was seither passiert ist.