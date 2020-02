Tod im Libanon: Der Weg österreichischer Kälber

Schlachtpraktiken jenseits aller Empathie

In den Nahen Osten, nach Nordafrika, in die Türkei gehen Fahrten, die Schlachtpraktiken sind oft jenseits irgendeiner Empathie. „Unfassbares Leid wird den Tieren angetan. Damit sie nicht wegrennen können, werden ihnen die Beinsehnen durchtrennt. Um sie ruhig zu stellen, wird ihnen in die Augen gestochen. Es gibt dabei keinen Unterschied zwischen Schlacht- und Zuchtrind“, so Animals International.