Virus-Wahnsinn stoppt auch Ländle-Duo

Nach dem starken Saisonstart beim 2-Stern-World Tour-Turnier in Phnom Penh (Cam), bei dem Simon Baldauf und Jakob Reiter erst in der letzten Quali-Runde am Einzug in den Hauptbewerb gescheitert waren, hätte es für Vorarlbergs Nummer-1-Beachvolleyball-Duo eigentlich ab Montag beim 3-Stern-Turnier im iranischen Bandar Abbas weitergehen sollen...