NEOS: „Pilnacek muss suspendiert werden“

Nach Artikeln der „Krone“ (auffällige Geldflüsse) und „profil“ (geplante Einstellungen von Verfahren) geht die Opposition in der Causa Eurofighter in die Offensive. Ex-SPÖ-Verteidigungsminister Doskozil ist empört (er hatte der Justiz nicht vertraut und selbst Betrugsanzeige gegen den Flugzeughersteller Airbus erstattet), nun legen die NEOS in Gestalt von Nikolaus Scherak und Douglas Hoyos nach. Ermittlungen würden behindert, sagen sie. Wohl aus politischen Motiven.