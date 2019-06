Pilnacek kann aufatmen: Ermittlungen eingestellt

Pilz forderte Suspendierung Pilnaceks

Peter Pilz (Liste JETZT) forderte Mitte Mai die Suspendierung Pilnaceks wegen „Verdunkelungsgefahr“ und legte als weiteren angeblichen Beweis ein E-Mail Pilnaceks an einen Redakteur der „ZiB 2“ vom 12. Februar dieses Jahres vor, dem die umstrittene Weisung an die Oberstaatsanwaltschaft Wien beigefügt ist. Ursprünglich war der für die Eurofighter-Causa zuständige Staatsanwalt Michael Radasztics in Verdacht geraten, Information weitergespielt zu haben. Dieser musste die Causa an die WKStA abgeben. Pilz sah in der angeblichen Weitergabe von Pilnaceks eigener Weisung eine „Infamie sondergleichen“.