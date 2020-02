Opel Insignia GSi gleicht Leistung mit Technik aus

Als da wären eine neue Neunstufenautomatik und der Twinster-Allradantrieb mit dem klingenden Namen Twinster, dessen Torque-Vectoring-Fähigkeiten sie in Rüsselsheim besonders hervorheben. Der ist tatsächlich etwas Besonderes und in dieser Machart nicht weit verbreitet: Zwei Lamellenkupplungen an der Hinterachse ersetzen ein konventionelles Differenzial. Dadurch wird die Antriebskraft blitzschnell individuell an die beiden Räder verteilt, und das soll dank verfeinerter Kalibrierung noch besser funktionieren als zuvor. So soll der neue Insignia GSi agiler in Kurven einlenken und auch auf Eis und Schnee mit bester Traktion glänzen und Untersteuern minimieren.