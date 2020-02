Wo das Wohnen in der Steiermark am teuersten ist

Konzentration auf Großraum Graz

„Wir erleben in der Steiermark eben eine markante Konzentration auf den Großraum Graz“, sagt Lallitsch. Infolge wird es in der Landeshauptstadt immer schwieriger, geeignete Baugrundstücke zu finden. „Die Preise für Grundstücke sind teilweise astronomisch geworden“, fährt der Experte fort. So hat der Quadratmeterpreis für Bauland in der Murmetropole im Vorjahr fast 1500 Euro erreicht.