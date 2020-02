„Temtem“: Gamer feiern „Pokémon“-Rivale für den PC

Dazu zählt etwa ein Online-Multiplayer: In „Temtem“ trifft man in der Spielwelt auf andere Spieler und kann sich mit ihnen messen und zusammentun. Es gibt auch Features wie Housing und verschiedene freischaltbare Outfits. Die Story-Kampagne führt den Spieler über sechs fliegende Inseln, auf denen er es mit seinen Temtem mit einem bösen Clan aufnimmt. Der Schwierigkeitsgrad wird von den Spielern höher eingeschätzt als jener von „Pokémon“. Eine Switch-Version des Kreaturen-Sammelspiels ist in Arbeit.