Wiener Unternehmen erweckt Verpackungen zum Leben

Mehrwert für Konsumenten

So ließen sich die interaktiven Verpackungen etwa mit digitalen Produktinformationen zu Inhaltsstoffen oder Nährwertangaben anreichern. Lebensmittelhersteller könnten passend zum Produkt aber auch Rezeptideen oder, in Form von Videos, Anleitungen zur Zubereitung liefern. Bei Medikamenten könnten interaktive Verpackung dagegen neben einem digitalen Beipackzettel, der sich in Sprache und Schriftgröße ganz den persönlichen Vorlieben anpassen und im Handumdrehen nach bestimmten Begriffen durchsuchen lässt, auch Informationen zur richtigen Einnahme bieten und den jeweiligen Zeitpunkt dieser dann auch gleich im Kalender des Smartphones vermerken.