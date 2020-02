Schneeschauer sorgt für Chaos auf der Südautobahn

Gleich mehrere Lkw sind aufgrund der schneeglatten Fahrbahn der A2 Südautobahn zwischen Wolfsberg und der Pack hängengeblieben. In der Nacht auf Mittwoch sorgten teils heftige Schneeschauer immer wieder für Verzögerungen in diesem Autobahnbereich. Auch die Ausweichrouten über die B70 Packer Straße waren überlastet. Im Bereich Wolfsberg Süd kam es Mittwoch in der Früh außerdem zu mehreren Unfällen.