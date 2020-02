Nach Messerattacke: Briten verschärfen die Gesetze

Immer wieder Terrorattacken

In London hatte es in den vergangenen Jahren mehrere Terrorattacken mit Toten und Verletzten gegeben. Zuletzt wurden Ende November 2019 bei einem Messerangriff an der London Bridge zwei Passanten getötet. Der Attentäter wurde von der Polizei erschossen, es handelte sich um einen verurteilten 28-jährigen Terroristen, der ein Jahr zuvor vorzeitig aus der Haft entlassen worden war.