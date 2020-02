Zwei Verletzte bei Unfall auf Felbertauernstraße

Kurz nach 17 Uhr lenkte ein 50-jähriger Österreich seinen Pkw auf der Felbertauernstraße in Richtung Lienz. Am Beifahrersitz saß seine 55-jährige Gattin. Zur selben Zeit lenkte ein 79-jähriger Österreicher seinen Pkw in die Gegenrichtung. Plötzlich kam der 79-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und touchierte dabei mit dem entgegenkommenden Pkw des 50-Jährigen. „Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen des 50-Jährigen gegen die Leitschiene gestoßen. Das Fahrzeug des 79-Jährigen schleuderte sich drehend auf der Fahrbahn und stieß in weiterer Folge gegen parkende Pkw vor einem Cafe in Huben“, heißt es von Seiten der Polizei.