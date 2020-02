Drei Polizisten bei Verfolgungsjagd verletzt

Drei verletzte Polizisten, vier kaputte Polizeiautos: So endete die wilde Flucht eines Tiroler Pkw-Lenkers (45) vor einer Polizeikontrolle am Donnerstagabend im Tiroler Oberland. In Hatting konnten die Beamten den Mann stoppen, der mit nicht angemeldetem Auto und gestohlenem litauischen Kennzeichen unterwegs war.