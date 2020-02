Am Tag der Hochzeit ein bisschen James Bond spüren

Auch zwei weitere Tiroler Plätze vorne dabei

Platz eins in dieser Bewertung geht an das Schloss Prielau in Zell am See, das idyllisch in einem Park liegt. Schon dahinter kommt der erste Tiroler Lieblingsplatz: das „Ice Q“, auf 3048 Meter hoch über Sölden im Ötztal gelegen und bekannt durch den James Bond-Film „Spectre“. Das Gourmet-Restaurant belegt Rang zwei. Weiters top: Das Restaurant Greenvieh in Mieming (7) mit hölzernem Festsaal sowie die auf 1000 Meter gelegene Hochzeitsinsel am Berghotel Pointenhof in St. Johann (8).