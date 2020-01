Wien: Belohnungen für Öffi- und Fahrradfahrer

Wien will umweltfreundliche Fortbewegung in der Stadt belohnen. Wer Wege mit den Öffis, mit dem Rad oder zu Fuß zurücklegt, soll künftig mittels neuer App „Kultur-Token“ sammeln können, die wiederum gegen Gratistickets in vorerst vier Kulturinstitutionen eingetauscht werden können. Der Testbetrieb startet am 26. Februar mit 1000 Teilnehmern.