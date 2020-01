Haus Ehrenberg sucht Pflegekräfte in Spanien

„Müssen in die Zukunft schauen“

„Noch können wir annähernd alle Positionen besetzen“, gibt sich Stephan Mayr, der Heimleiter des Hauses Ehrenberg unaufgeregt, „aber wir müssen in die Zukunft schauen.“ Und die sieht bekanntlich in Punkto Pflegenachwuchs alles andere als rosig aus. Dies bewegte die Reuttener Heimträger – auch jene des Gemeindeeigenen Pflegeheimes „Haus zum guten Hirten“ - zu einem in Tirol bisher einzigartigen Schritt: die Rekrutierung von jungen Pflegekräften in einem EU-Land, in dem die Jugendarbeitslosigkeit besonders hoch ist. „Eine hierzulande bekannte, spezialisierte Agentur wurde beauftragt, in Spanien jungen Leuten den Beruf der Pflegeassistenz schmackhaft zu machen“, berichtet Mayr.