Mangelnder Schutz vor Drohnen auf Flughäfen

Nur sieben Prozent der Nutzer haben ihren Drohnen gesetzlich bewilligt

Auch am Bewilligungsprozedere, für das die Austro Control zuständig ist, übt der Rechnungshof Kritik. Bis Ende 2017 seien nur sieben Prozent der Drohnennutzer der gesetzlichen Bewilligungspflicht nachgekommen. In diesem Bereich stehen demnächst allerdings ohnehin Änderungen an: Ab Juli 2020 gilt eine neue EU-Drohnen-Verordnung, mit der das bisherige Bewilligungsverfahren durch ein neues Registrierungssystem abgelöst wird.