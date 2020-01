Eingeschränkter U-Ausschuss offiziell konstituiert

Verfassungsgerichtshof am Zug

Wie in Verfassung und Verfahrensordnung vorgesehen, wenden sich SPÖ und NEOS nun an den Verfassungsgerichtshof. Dieser wird in den nächsten zwei bis drei Monaten entscheiden, ob der ursprüngliche Minderheitenantrag rechtmäßig war. Ist das der Fall, werden die herausgestrichenen Passagen umgehend in die Ausschussarbeit integriert.