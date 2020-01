„Unser Wunsch ist, dass jeder Hilfe leisten kann“

Damit jeder in einer solchen Situation helfen kann, bietet das Rote Kreuz Grund- und Auffrischungskurse an. Etwa 5000 Teilnehmer lernen so jedes Jahr, wie man die Herzdruckmassage durchführt, eine starke Blutung verbindet oder einen Schlaganfall erkennt. Auch zu Notfällen bei Kindern oder bei Aktivitäten im Freien gibt es Lehrgänge. Nützliche Handgriffe und Sicherheitstipps bei der Betreuung Angehöriger werden in einem Pflege-Kurs vermittelt.