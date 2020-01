Herzogin Meghan: Erstes Foto nach royalem Rückzug!

Sie war zuvor dabei gesehen worden, wie sie in jenem grünen Winterparka mit Pelzkapuze am Victoria Harbour Airport zu einem Flugzeug eilte, mit dem sie 2017 auf dem Weg zum Yoga fotografiert wurde. Damals war ihre Beziehung mit Prinz Harry noch ganz frisch gewesen und alle Welt wollte die schöne Schauspielerin, die „Prinzessin“ werden sollte, sehen. Britische Zeitungen veröffentlichten Paparazzi-Fotos von Meghan am Flughafen.