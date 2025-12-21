Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schock vor Weihnachten

„War meine Heldin“: Clooneys Schwester ist tot

Society International
21.12.2025 16:48
George Clooney trauert um seine Schwester Adelia Zeidler.
George Clooney trauert um seine Schwester Adelia Zeidler.(Bild: AFP/VALERIE MACON)

Kurz vor Weihnachten muss Hollywood-Superstar George Clooney (64) noch einen schweren Verlust verkraften: Seine Schwester Adelia Zeidler ist gestorben. „Ada“ war an Krebs erkrankt, am Freitag verlor sie den Kampf.

0 Kommentare

„Meine Schwester Ada war meine Heldin“, sagte Clooney zum „People“-Magazin. Adelia Zeidler starb im Kreise ihrer Liebsten in einem Krankenhaus im US-Staat Kentucky, wie es in ihrem Nachruf heißt. Ob auch ihr Bruder zum Schluss an ihrer Seite war, ist nicht bekannt. 

„Sie hat dem Krebs mit Mut und Humor getrotzt. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so tapfer war“, zeigte er sich seiner älteren Schwester gegenüber bewundernd. Seine Ehefrau Amal und er werden sie schrecklich vermissen, meinte der Hollywood-Star.

War auf seiner Hochzeit
Zeidler lebte – ganz im Gegensatz zu ihrem Bruder – zurückgezogen und trat selten in der Öffentlichkeit auf. Doch bei der Hochzeit ihres Bruders wollte sie dabei sein: Im September 2014 nahm sie an der Eheschließung von George und Amal Clooney in Venedig teil.

Lesen Sie auch:
Hollywoodstar findet Bruchlandungen im Leben auch hilfreich
Lebenslektionen
George Clooney: „Niederlagen sind lehrreicher“
17.11.2025
Ließ Fans zittern
Sorge um Clooney – und dann die große Überraschung
28.08.2025

„Als talentierte Künstlerin gab sie ihre Fähigkeiten mehrere Jahre lang als Kunstlehrerin an der Augusta Independent School weiter“, heißt es in Zeidlers Nachruf. Später besuchte Clooneys Schwester das College und arbeitete als Buchhalterin. Zeidler heiratete einen pensionierten Armeekapitän, der 2004 an einem Herzinfarkt starb. Sie ist Mutter von zwei Kindern: Nick Zeidler und Allison Zeidler Herolaga.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
139.187 mal gelesen
Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
120.547 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Salzburg
Millionen-Sponsor verlässt Salzburger Festspiele
99.318 mal gelesen
Krone Plus Logo
Finanzielle Durststrecke droht: Die Wasserfirma steigt mit Ende des Jahres bei den Festspielen ...
Mehr Society International
Schock vor Weihnachten
„War meine Heldin“: Clooneys Schwester ist tot
Auch seine Schwester
Beckham-Sohn blockiert Familie auf Social Media
Heimliche Hochzeit
Überraschung! Gisele Bündchen hat „Ja“ gesagt
Regisseur begeistert
Sydney Sweeney hat ein gesundes Körperbewusstsein
Kollegen einig
Harrison Ford hat die „Weltkultur geprägt“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf