„War meine Heldin“: Clooneys Schwester ist tot

Kurz vor Weihnachten muss Hollywood-Superstar George Clooney (64) noch einen schweren Verlust verkraften: Seine Schwester Adelia Zeidler ist gestorben. „Ada“ war an Krebs erkrankt, am Freitag verlor sie den Kampf.
„Meine Schwester Ada war meine Heldin“, sagte Clooney zum „People“-Magazin. Adelia Zeidler starb im Kreise ihrer Liebsten in einem Krankenhaus im US-Staat Kentucky, wie es in ihrem Nachruf heißt. Ob auch ihr Bruder zum Schluss an ihrer Seite war, ist nicht bekannt.
„Sie hat dem Krebs mit Mut und Humor getrotzt. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so tapfer war“, zeigte er sich seiner älteren Schwester gegenüber bewundernd. Seine Ehefrau Amal und er werden sie schrecklich vermissen, meinte der Hollywood-Star.
War auf seiner Hochzeit
Zeidler lebte – ganz im Gegensatz zu ihrem Bruder – zurückgezogen und trat selten in der Öffentlichkeit auf. Doch bei der Hochzeit ihres Bruders wollte sie dabei sein: Im September 2014 nahm sie an der Eheschließung von George und Amal Clooney in Venedig teil.
„Als talentierte Künstlerin gab sie ihre Fähigkeiten mehrere Jahre lang als Kunstlehrerin an der Augusta Independent School weiter“, heißt es in Zeidlers Nachruf. Später besuchte Clooneys Schwester das College und arbeitete als Buchhalterin. Zeidler heiratete einen pensionierten Armeekapitän, der 2004 an einem Herzinfarkt starb. Sie ist Mutter von zwei Kindern: Nick Zeidler und Allison Zeidler Herolaga.
