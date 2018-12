Susanne Wiesinger: Das Kopftuch aus 1001 Nacht

Da ich bereits seit Jahren über das Kopftuch diskutiere, meist auf verlorenem Posten, kenne ich die Positionen „meines“ linken Lagers. Was Feministinnen, Pädagogen, Sozialwissenschaftler und Psychologen dazu bewegt, sich vehement gegen ein Kopftuchverbot in der Pflichtschule auszusprechen, erschließt sich mir nicht. Einmal wird das Kopftuch als Zeichen der Emanzipation gesehen. Dann wieder meint man, es sei nur ein Kleidungsstück und habe mit Religion nichts zu tun. Manchmal gleitet man auch in die Märchenwelt von 1001 Nacht ab: der geheimnisvolle Orient mit seinen schönen Frauen unter dem Schleier.