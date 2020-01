IT-Standards: Hier sollte Brüssel genauer hinsehen

Audioanschlüsse: Wer am Handy Kopfhörer nutzen will, steckte diese früher einfach per 3,5-Millimeter-Klinke an. Weil Apple und andere Hersteller den Anschluss in der Oberklasse gestrichen haben, geht das heute aber oft nicht mehr. Der Kunde ist auf lästige Adapter oder teurere kabellose Bluetooth-Kopfhörer angewiesen.