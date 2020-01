140 Millionen Euro für Bahnstrecken im Westen

30-Minuten-Takt geplant

Eingerechnet sind auch vier Nahverkehrsdrehscheiben in Graz, um das GKB-Netz noch besser an den öffentlichen Verkehr der Landeshauptstadt anzubinden: Sie sollen in der Peter-Rosegger-Straße, in Webling, am Bahnhof Straßgang und im neuen Stadtteil Reininghaus in der Wetzelsdorferstraße kommen. Laut Weintögl wird mit den elektrischen Loks dann ein 30-Minuten-Takt möglich sein. Die Fahrgastzahlen dürften sich annähernd verdoppeln, so die Hoffnung der GKB.