Rendi-Wagner an Kurz: „Geben Ihnen zweite Chance“

Rendi-Wagner: „Soziale Ungleichheit ist gefährlich“

„Menschen, die sehr viel verdienen - über eine Million Euro im Jahr -, zahlen gemäß Ihrem Programm weniger Steuern als bisher“, kritisierte die SPÖ-Chefin. „Dafür nehmen Sie rund zwei Milliarden Euro in die Hand. Das Geld ist aber nicht da, wenn es darum geht, dass alle Kinder gleich viel Familienbonus bekommen. Es ist auch nicht dafür da, dass Menschen, die 45 Jahre gearbeitet haben, ohne Abschläge in Pension gehen können“, so Rendi-Wagner mit Blick auf die Hacklerregelung, die die neue Regierung nach den Worten von Kurz „reparieren“ will. Die soziale Schere drohe größer zu werden - und soziale Ungleichheit sei „gefährlich“.