So brachten SPÖ, FPÖ, JETZT Kanzler Kurz zu Fall

13.16 Uhr: „Wahlkampfrede“ am Tag des Strache-Rücktritts

Am Tag nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos und des Rücktritts von Strache habe das Land auf ein Statement von Kurz gewartet. Dieser habe aber bis zum Abend gewartet, um mit seiner bereits „Wahlkampfrede“ maximale Publicity und eine Live-Übertragung in der ZIB zu erhalten. Leichtfried kritisiert weiters, dass beim Kurz-Statement keine Journalistenfragen zugelassen wurden.