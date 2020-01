Sind Sie Wiederholungstäter, Herr Faßmann?

Das Palais Starhemberg am Wiener Minoritenplatz: Über den roten Teppich geht’s hinauf in den ersten Stock, die Wände auf dem Weg in sein Büro sind voll mit Kunst von Schülern. Das hat seine Vorgängerin in der Übergangsregierung sich so gewünscht und vielleicht bleibt es auch so. „Das Büro ist noch ganz leer“, entschuldigt sich Faßmann, noch nicht einmal die Bücher sind übersiedelt. Dann nimmt der freundliche Riese (2,03 Meter groß) am Tisch vor dem goldenen Spiegel Platz. Er spricht eindringlich und leise. Schlagzeilen und simple Formeln sind nicht seins, Faßmann hat eine Liebe zum Komplexen.