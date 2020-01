„Deutsche Grenzkontrollen sind eine Schweinerei!“

Die Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze in Kufstein sind Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) einmal mehr ein Dorn im Auge. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Kufstein bezeichnete er die deutsche Maßnahme als „Schweinerei“. „Wem bringt das etwas?“, fragte er und verwies auf den Stau, den die Kontrollen im Bereich Kufstein verursachen.