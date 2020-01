Ford plant Robotaxis für Ende 2021 in drei Städten

„Es wäre verrückt, den Fahrer und das Roboterwagen-System zu bezahlen“

In jeder der Städte werde Ford den Bereich, in dem seine Robotaxis unterwegs sind, schrittweise ausbauen - wolle aber auch schon zum Start einen „bedeutenden“ Teil abdecken, sagte Rich. „In Miami sind wird jetzt zum Beispiel in Downtown, nördlich davon sowie in Miami Beach unterwegs.“ Anfangs sollen die Wagen noch mit einem Sicherheitsfahrer unterwegs sein. Die Zahl der Fahrzeuge „aggressiv ausbauen“ werde Ford aber erst, wenn kein Mensch mehr am Steuer sitzt. „Anders ergibt das wirtschaftlich keinen Sinn - es wäre verrückt, den Fahrer und das Roboterwagen-System zu bezahlen.“