Westen, Süden: Warten auf ersten Niederschlag 2020

Wie die Wetterexperten berichten, starteten wir in den ersten acht Tagen bereits deutlich zu mild für die Jahreszeit ins Jahr 2020 - und zwar um rund zwei Grad. „Nur drei Wetterstationen im Land erlebten einen Jahresauftakt, der nicht zu mild war“, berichtete Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. „Zell am See, Tamsweg und Bad Radkersburg verzeichnen momentan eine minimale negative Abweichung.“ An den zu milden Temperaturen dürfte sich jedoch auch in den kommenden Tagen nicht viel ändern. Der Trend setzt sich weiter fort.