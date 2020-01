106 Hartgesottene wagten Sprung ins neue Jahrzehnt

Das Silvesterschwimmen am Achensee ist eine Institution und es finden sich immer mehr „Badegäste“, die den Sprung in den größten See Tirols am Silvestertag wagen: An Silvester 2019 nahmen rund 100 Teilnehmer die Herausforderung an und schwammen eiskalt dem neuen Jahrzehnt entgegen. Bei traumhaftem Wetter waren mehr als 2000 Zuseher gekommen, um Augenzeugen zu sein, wenn sich die Wagemutigen in den winterlichen Achensee stürzten.