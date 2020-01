„Gratis“-Spiele: So macht ihr Kind Sie nicht arm

Am PC buhlen verschiedene Software-Shops um die Gunst der Nutzer. Informieren Sie sich darüber, welche davon - Steam, Epic Games Store, Ubisoft Uplay, Blizzard Battle.net, EA Origin oder Microsofts Windows Store - Ihr Kind nutzt und achten Sie bei der Einrichtung darauf, dass keine Bestellung ohne Passworteingabe getätigt werden kann. Die nötigen Einstellungen finden Sie in aller Regel in den Kontoeinstellungen. Im Microsoft Store beispielsweise finden Sie rechts oben die „…“-Schaltfläche, die über das Untermenü „Mehr“ in die Einstellungen führt. Dort gibt es den Menüpunkt „Anmeldung für den Einkauf“, wo eingestellt werden kann, ob es für einen Einkauf ein Kennwort braucht oder nicht.