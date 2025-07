Flittern und protzen zwischen Sizilien und Florida

Mit der 127 Meter langen Jacht „Koru“ (Baukosten in einer niederländischen Reederei sollen sich auf fast eine halbe Milliarde Euro belaufen haben) schipperten die Bezos in Richtung Sizilien.

Mit der 127 Meter langen Jacht „Koru“ (Baukosten in einer niederländischen Reederei sollen sich auf fast eine halbe Milliarde Euro belaufen haben) schipperten die Bezos in Richtung Sizilien. (Bild: EPA/CATI CLADERA)