Wildschweine baden im Meer und begeistern das Netz

In Mitteleuropa nimmt die Population von Wildschweinen vor allem durch den Anbau von Mais zu. Die Tiere leben außerdem in vielen asiatischen Ländern wie Japan, selten in Nordafrika und im äußersten Norden der Arabischen Halbinsel. Immer wieder erobern sie stadtnahe Wälder als Lebensraum und dringen in Vorstädte.