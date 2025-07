Abgehört! Agentenkrimi um Habsburg-Kaiserenkel

Auto-Mechaniker findet Abhörgerät in Konsole

Ins Rollen kam der Agententhriller im Jahr 2021 bei einer Routine-Kontrolle in einer Wiener Werkstatt. Der Kfz-Techniker seines Vertrauens entdeckte beim Ausbau der Audioanlage des Mercedes A 180 in der Mittelkonsole ein Teil, „was dort nicht hingehörte“, wie Habsburg-Lothringen die abenteuerliche Geschichte weiter schildert.