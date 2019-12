Jetzt rollt Grippewelle von Westen nach Osten

Sind diese also besonders gefährdet?

Ja, aber auch ihre Großeltern! Eine Kindergruppe ist für das Virus ja das Schönste, was es gibt. Dort verbreitet es sich hemmungslos. Dann tragen die Kleinen es auch nach Hause und stecken ihre Familienmitglieder an. Lebensbedrohend kann es dann etwa für Oma und Opa werden, die eventuell Vorerkrankungen haben. 1000 bis 2000 Menschen sterben jedes Jahr an der Grippe.