Uber will Identität seiner Fahrer genauer prüfen

Die international eingeführte neue Funktion könnte Uber auch helfen, das Vertrauen der Behörden in London wiederzugewinnen. Dort hatte Uber erneut seine Lizenz verloren, weil der Verkehrsbehörde Transport for London zufolge auch nicht-autorisierte Fahrer Passagiere befördern konnten. Das sei in mindestens 14.000 Fällen passiert. Auch Berichte über sexuelle Übergriffe in Uber-Fahrzeugen haben das Image des Unternehmens beschädigt.