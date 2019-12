Das erwartet Sie in „Entenfellners Tierwelt“

Helden der Tierrettung

Egal, ob ausgesetzte Hunde oder angefahrene Katzen, wenn Fellnasen in Not sind, dann kommt sie, die Tierrettung - und zwar österreichweit. 24 Stunden, 365 Tage im Jahr ist sie im Einsatz. Für Kärnten übernimmt das Tierkompetenzzentrum diese Aufgabe. Wir begleiten Tierretterin Sarah, die einen ausgesetzten Hund abholt, der von der Polizei an einen Zaun angebunden gefunden wurde.