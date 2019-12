Tiroler Skigebiete sind bereit für die Hochsaison

Bei Saisonkarten heuer mit 10 Prozent im Plus

Beim Saisonkarten-Vorverkauf liegt man in der Skiwelt mit 10 Prozent im Plus. Ein Wert, von dem auch Geschäftsführer Reinhard Wieser (Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau) berichtet. Ab heute öffnet die Skiverbindung zwischen den beiden Tälern und man kann bis nach Inneralpbach carven. Für die Beschneiung konnte man bereits ein Drittel (40.000 m³) des heuer gebauten Riesen-Speicherteiches Kohlgrube nutzen. Der Blick ins Oberland: In Serfaus-Fiss-Ladis sind rund zwei Drittel der 214 Pistenkilometer befahrbar. „Bei der Eröffnung hatten wir schon 7000 Skifahrer da, dieses Wochenende öffnen die meisten Hotels“, erzählt Marketingleiter Reinhard Walch. „Frau Holle“ war in der Region schon recht aktiv, als technische Helfer fungieren rund 1200 Schneeerzeuger (Propeller und auch Lanzen).